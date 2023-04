Rheinparkcenter Neuss Neon-Kicker statt Leerstand

Um den Besuchern ein neues Shoppingerlebnis zu bieten, hat das Neusser Rheinparkcenter in den letzten Monaten mehrere Acitivity-Räume eröffnet. Kurz vor Ostern kamen jetzt drei Neonräume dazu: einer zum Tischkickern, einer zum Tischtennisspielen und ein dritter Retrogameraum mit Spielen wie Pacman und Streetfighter am Automaten. Sie reihen sich ein in die „Erlebnisfamilie“ der Activity-Räume. Seit Februar gibt es im Center die Gallery of Positivity, ein Raum der für gute Laune sorgen soll, oder der zuvor errichteten Dschungelwelt für Kinder, in der Tiere auf Knopfdruck Tierlaute erzeugen. Für die Zukunft sind noch weitere Räume geplant, „da stecken wir zur Zeit in der Planungsphase“, so Center-Manager Marvin Schaber.

„Wir wollen unseren Besuchern immer wieder etwas Neues, ein einzigartiges Shoppingerlebnis bieten“, erklärt Schaber. „So können sich unsere Kunden auch einmal eine Auszeit vom Shoppen nehmen.“ Möglich wurde die Einrichtung dieser Räume durch frei gewordene Ladenflächen im ersten Obergeschoss. Um diese nicht leer stehen zu lassen, beschloss die Leitung des Centers, die Räume anderweitig zu nutzen. Dennoch sind sie jetzt kein Lückenfüller auf Zeit, sondern sollen dauerhaft geöffnet bleiben. Dabei hätten sie bei der Konzeption bewusst trendige Neonfarben gewählt, erzählt Schaber. Sie seien „ein echter Hingucker“ und fallen so den Besuchern besonders gut auf. Auch die Spiele wurden bewusst ausgewählt, sie richten sich an alle Besuchergruppen, egal ob Eltern mit ihren Kindern, Großeltern mit ihren Enkeln, Pärchen oder befreundete Personen. „Wir haben klassische, bekannte Spiele neu interpretiert. Jeder verbindet etwas mit ihnen und es herrscht ein reger Betrieb“, begründet Schaber. Bisher werde das Angebot von den Besuchern gut angenommen. Sie können sich an der Kundeninformation kostenlos die Bälle und Tischtennisschläger ausleihen, ansonsten sind die Räume für alle frei zugänglich.