Kritik der Apothekerkammer Nordrhein Apothekensterben nimmt zu – auch Neuss betroffen

Kostenpflichtiger Inhalt Immer weniger Apotheken, das bedeutet in Konsequenz mehr Nacht- und Notdienste für die verbliebenen. In ländlichen Regionen werden die Wege für Patienten weiter. „Das darf so nicht weitergehen, Berlin muss endlich gegensteuern – aber bisher ist da nichts in Sicht“, betont Hoffmann. Auch mit Blick auf das Alter der Apotheker, die in Nordrhein durchschnittlich 60 Jahre oder älter sind, zeigt sich der Präsident der Apothekerkammer Nordrhein besorgt. „Das bedeutet, dass wir dringend junge Approbierte brauchen, die bereit sind, diese Apotheken früher oder später zu übernehmen“, so Hoffmann.