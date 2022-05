Ökumenische Reise : Drei Geistliche aus Neuss unterwegs in Griechenland

Neuss Guido Assmann, Sebastian Appelfeller und Panagiotis Tsoubaklis setzen ihre Reisen zu den Wurzeln der jeweiligen Konfession fort und sind nun in Griechenland.

In Neuss sind es oft nur ein paar Meter von einer katholischen zu einer evangelischen Kirche oder aber zu der einen griechisch-orthodoxen Kirche in Weckhoven. Und zum Glück ist die Ökumene selbstverständlich und alltäglich. Dass das nicht immer so war, können die älteren Menschen in Neuss oft noch erzählen. Viele denken heute, dass Toleranz und Verständnis selbstverständlich seien, doch wer sich umsieht, lernt schnell, dass gute Beziehungen auch etwas brauchen, an das sie anknüpfen.

Nach der Reise nach Rom dauerte es wegen der Corona-Panemie etwas. Nun aber sind alle drei erneut aufgebrochen, um gemeinsam an den Wurzeln der Orthodoxen Kirche auf dem Mönchsberg Athos in Griechenland zu beten. Vier besondere Tage mit viel Gebet und Liturgie, aber auch mit großem Staunen darüber, was die zahlenmäßig kleinen Geschwister in der Stadt Neuss an spirtuellem Reichtum in die christliche Gemeinschaft mit einbringen. Und sicher Anlass genug, auch in der Zukunft auf gute Beziehungen, die den Gemeinschaftssinn fördern in der Ökumene zu bauen.