Foto-Ausstellung im Kunstraum Neuss : „Näher“ an die Realität – auf drei Sichtweisen

Neuss Hildegard Monßen, Melanie Stegemann und Bernd Radtke zeigen ihre Fotarbeiten im Kunstraum unter einem gemeinsam gefundenen Motto.

Die Klammer ist dabei Monßen. Denn sie kannte sowohl Stegemann als auch Radtke, sorgte dafür, dass diese beiden einander kennenlernten. Und in einem rund siebenstündigen Gespräch haben die drei über die Dinge des Lebens geredet. „Wir haben festgestellt, dass wir ähnlich denken, aber dennoch unterschiedlich sind“, sagt Monßen, „denn jeder von uns hat aufgrund seines Alters andere Erfahrungen gemacht.“ Aber jeder habe auch beklagt, das es heute überwiegend um die „Oberfläche“ gehe, kaum jemand tiefer in ein Ding hineinschaut, -horcht oder -fühlt. Das Wort „nah“ allein reichte ihnen nicht mehr aus, befanden sie, und entschieden sich für die Steigerung „näher“ – als Gefühl, als wirkliches Erleben. Das treibt die drei auch in ihrer Arbeit um, und das sieht man auch in der Ausstellung.