Drehort für Filme : Der Rhein-Kreis im Film

Rhein-Kreis Immer wieder greifen sogenannte Locationscouts für Filmgesellschaften auf Drehorte im Kreis zurück. Eine Auswahl.

Erinnern Sie sich? In dem Film „Der Fall Schimanski“ im Jahr 2015 gab es eine Pressekonferenz. Aber nicht in Duisburg, wo der „Tatort“-Kommissar am Ende den Dienst quittierte, sondern – in Neuss. Im Swissôtel. Locationscouts werden die Menschen genannt, die ständig auf der Suche nach Drehorten für Filme und Serien sind. Und sie werden immer öfter im Rhein-Kreis, der übrigens seit 1999 zum Netzwerk der Filmstädte der Filmstiftung NRW gehört, fündig. Ob „Alarm für Cobra 11“, der Film „Farinelli“, die TV-Serie „Verbotene Liebe“ oder Action-Thriller wie „Im Auftrag des Vatikan“ – nur zu gern wird auf Locations im Rhein-Kreis zurückgegriffen. Was im übrigen diesem schon 2004 eine Foto-Ausstellung „Drehort NRW“ mit 22 Exponaten auf Schloss Dyck wert war.