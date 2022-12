Einbruchsserie im Rhein-Kreis Neuss Einbrecher schlagen dreimal in Neuss und Dormagen zu

In der Zeit von circa 11 Uhr bis 19.40 Uhr kam es am Mittwoch, 21. Dezember, zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Berliner Platz" in Neuss. Nach ersten Erkenntnissen haben die mutmaßlichen Tatverdächtigen die Balkontür eingeschlagen und anschließend diverse Schränke sowie mehrere Kommoden durchwühlt, teilte die Polizei mit. Die mutmaßlichen Einbrecher erbeuteten nach ersten Erkenntnissen bei ihrer Suche Wertgegenstände sowie ein Safe.