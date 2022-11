Verbrechen in Neuss : Uhren-Raub während Auktion

Neuss Ein Unbekannter hat am Samstag bei einer Auktion im Dorint-Hotel eine Rolex gestohlen und wenig später zwei Männer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

(NGZ) Bei einer Auktion im Dorint-Hotel ist es am vergangenen Samstag zu einem räuberischen Diebstahl gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielt sich ein bislang Unbekannter um 11.50 Uhr in den Räumlichkeiten auf und zeigte Interesse an der Uhrenauslage. Er nahm eine Rolex unter dem Vorwand, sie sich genauer betrachten zu wollen. Dann schien er zu telefonieren – und flüchtete. Er konnte nach kurzer Verfolgung durch zwei Mitarbeiter, einen 23-Jährigen und einen 28-Jährigen, noch an der Augustinusstraße gestellt werden, behauptete aber, die Uhr nicht mehr zu haben. Dann sprühte er den beiden Pfefferspray ins Gesicht. Das Duo wurde dadurch leicht verletzt.