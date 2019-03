Einsatz in Neuss: Dorint-Hotel wegen Rauchentwicklung evakuiert

Einsatz in Neuss

Neuss Ein technischer Defekt hat am Dienstag einen Feuerwehr-Einsatz verursacht.

Angestellte des Dorint-Hotels haben am Dienstag die Feuerwehr alarmiert. Durch einen technischen Defekt an einem Stromverteiler im Keller des Gebäudes kam es zu einer Rauchentwicklung. Das teilte die Feuerwehr mit. Die Maßnahmen der Einsatzkräfte beschränkten sich auf Lüftungsarbeiten. Für Gäste und Personal bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Das Hotel musste jedoch zwischenzeitlich für rund 45 Minuten evakuiert werden. Die schätzungsweise knapp 150 Gäste wurden in der Stadthalle untergebracht – die Wartezeit konnten sie mit einem heißen Kaffee überbrücken.