Initiative in Neuss : Lanzeraths ganze Ortshistorie auf einer Tafel

Initiative in Neuss

Die Dorfgemeinschaft Lanzerath hat eine Stele zur Ortsgeschichte erstellt und am Wegekreuz aufgebaut. Wichtige Helfer dabei waren (v.l.) Knut Zellmann, Frank Handeck, Peter Ackermann und Markus Fröhmelt. Foto: Verein Foto: Dorfgemeinschaft

Neuss Die Geschichte des Ortes wurde nun allen Interessierten zugänglich gemacht. Dazu dient in erster Linie eine Stele, die ihren Platz neben dem Lanzerather Wegekreuz gefunden hat.

In den 1960er Jahren waren aus Sicht der Lanzerather zwei Ereignisse von herausragender Bedeutung: Der Bau der „Landwirtschaftlichen Nebenerwerbssiedlung“ für 21 ostdeutsche Bauernfamilien 1964 und die Gründung der Dorfgemeinschaft Lanzerath drei Jahre später. Diese prägt nach wie vor das Miteinander in besonderer Weise und sorgt jetzt dafür, dass die Ortshistorie allen Interessierten zugänglich gemacht wird. Dazu dient in erster Linie eine Stele, die ihren Platz neben dem Lanzerather Wegekreuz gefunden hat.