Aufgabenbereiche der Ortsgruppen DLRG strukturiert Wasserrettung im Rhein-Kreis neu

In der vergangenen Woche wurden die entsprechenden Verträge unterzeichnet, die nicht nur den Transfer von Fahrzeugen, Booten und Materialien an die Ortsgruppen umfassen, sondern auch ihre Verpflichtung beinhaltet, die jeweiligen Aufgaben in den kommenden Jahren weiterzuführen. Diese Einheiten seien auch für den Einsatz in der örtlichen Gefahrenabwehr und im Katastrophenschutz essenziell, wie die DLRG mitteilt. „Die Neustrukturierung der Wasserrettung im Rhein-Kreis Neuss ist ein bedeutender Schritt für die zukünftige Entwicklung der DLRG-Einheiten in unseren örtlichen Gliederungen sowie im gesamten Kreisgebiet“, betonte Bezirksleiter der Gesellschaft, Carsten Gösch.