Neuss: DLRG startet in die Sommersaison

Die DLRG-Wachstation befindet sich an der Rheinfähre in Uedesheim. Am Pfingstwochenende beginnt die Wachsaison der Rettungsschwimmer. Foto: DLRG

Neuss Die Rettungsschwimmer beziehen ihre Rheinwache bei Uedesheim.

Im vergangenen Jahr standen Einsatzleiter Lutz Seebert 32 Rettungsschwimmer, Bootsführer und Helfer zur Verfügung. "Auch in diesem Jahr werden wir wieder diese Stärke erreichen", betont Seebert. Neben den sogenannten Wachgängern erwähnt er auch das Jugend-Einsatz-Team. "Weit über 4800 Wachstunden haben wir im vergangenen Jahr verbracht." Schon seit 30 Jahren liegen die Boote der DLRG beim Neusser Wassersportverein am Sporthafen. In den Wintermonaten stehen sie in einer Tiefgarage in Grimlinghausen. Dort werden sie gepflegt, instandgesetzt und gewartet, schließlich gehört die DLRG das ganze Jahr zur schnellen Eingreifgruppe der Kreisleitstelle. Dafür steht auch außerhalb der Wachzeiten am Rhein immer ein Bootstrupp in Bereitschaft, der nach einer Alarmierung in der Regel 20 Minuten später auf dem Wasser ist.