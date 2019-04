DLRG Neuss zieht Bilanz : Der Sommer 2018 war warm, aber gefährlich

Neuss Der Sommer 2018 war ungewöhnlich warm. Das machte sich auch in den Einsatzzahlen der Rettungsschwimmer bemerkbar. Schon zu Beginn der Sommerferien gab es 14 Badetote im Rhein stromauf und -abwärts.

Lutz Seebert, Einsatzleiter der Neusser DLRG, berichtete über ein ereignisreiches Jahr. Insgesamt waren 36 Rettungsschwimmer an der Rheinwache am Anleger in Uedesheim eingesetzt. Hierbei leisteten sie 3432 Wach- sowie 225 Arbeitsstunden. Zusätzlich kamen noch 929 Wachstunden der „Jet´is“, die Jugendorganisation der DLRG, hinzu. Auch bei sieben Regatten sowie sechs Veranstaltungen am Wasser war die Neusser DLRG mit ihren Rettungsmitteln und Rettungsschwimmern vertreten. Hinzu kamen ein Übungsabend und drei Übungen auf und am Wasser. Im Mittelpunkt seines Berichtes aber standen die Rettungsschwimmer Thomas Tscheuschner und Christoph Claßen, die für ihre „Rettungen vor dem Tode“ seitens des Präsidiums der DLRG in einer großen Feierstunde in Hamburg mit dem Nivea-Preis für Lebensrettungen geehrt wurden. Thomas Tscheuschner erhielt auch noch im Düsseldorfer Landtag vom Landesverband der DLRG den Lebensrettungs-Award.