DJK Rheinkraft in Neuss : Eine Woche im Zeichen des Sports auf der Wolker-Anlage

DJK Rheinkraft in Neuss

Neuss Neusser Promis spielen gegen ehemalige Fußball Profis: An fünf Tagen verwandelten die Helfer der DJK Rheinkraft die Anlage im Dreikönigenviertel in einen Treffpunkt für Sportbegeisterte.

So bunt wie die Rheinkraft-Familie präsentierte sich der Traditionsverein an fünf Tagen Sportwoche auf der Ludwig-Wolker-Anlage. Die Sportler setzten ein Zeichen für Spaß am Sport und Integration, es gab ein interkulturelles Fun-Fußballspiel ebenso wie einen gemischten D-Jugend-Kick mit Spielern vom Verein „Sport für alle Neuss“ und ein Spiel eines Rheinkraft-Multikulti-Teams gegen das Neusser Flüchtlings-Team. Für Verena Austermann, die neue Vorsitzende, eine klare Sache: „Wir verstehen uns als Breitensportverein für alle! Und das wollten wir mit der Sportwoche unterstreichen.“ Im Mittelpunkt standen die Aktiven des Vereins, von Zumba über Beachvolleyball, Leichtathletik und vor allem Fußball von Bambini bis Alte Herren.