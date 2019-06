Neusser Sportverein feiert ein Jahr Jubiläum : DJK Novesia wird 100 Jahre alt

130 Vereinsmitglieder der DJK Novesia nahmen zum Einstieg in das Jubiläumsjahr am Kapessonntagszug teil. Foto: DJK Novesia

Neuss Zum großen Geburtstag feiert der Sportverein ein ganzes Jubiläumsjahr.

Auf eine bewegte Geschichte kann der Sportverein DJK Novesia zurückblicken. Er wurde 1919 gegründet und will sein 100-jähriges Bestehen ein ganzes Jahr lang feiern. Los geht es mit einem Nachbarschaftsfest am Sonntag, 23. Juni.

Begonnen hat alles am 1. März 1919. Mit Fußball und Leichtathletik startete die DJK in die Vereinsarbeit. Ergänzt wurden die beiden Bereiche 1959 um Tischtennis, 2013 kam Boule dazu und 2018 folgte der Tanzsport mit „flotte Nüsser“ als fünfte Disziplin. Über die Jahrzehnte hinweg konnte der Verein große Unterstützung finden, sei es von ehrenamtlichen Mitarbeitern, Familien der Mitglieder oder aus der Nachbarschaft des Jahnstadions, wo der Verein beheimatet ist. Insbesondere als vor mehr als zehn Jahren eine Wohnbebauung auf dem Stadiongelände diskutiert und letztlich verhindert wurde, war „der Einsatz unserer Nachbarn unvergessen“, erinnert sich Uwe Bünzel, der erst Vorsitzender der DJK. Bis heute seien Aufkleber „Rettet das Jahnstadion“ im Quartier zu finden.

Der Auftakt zum Jubiläumsjahr war die Teilnahme am Kappessonntagszug, zwei Tage nach dem „Geburtstag“ des Sportvereins. 130 der aktuell 630 Mitglieder machten unter dem Sessionsmotto „Et jeht immer wigger“ mit. Mit einem großen Familien- und Nachbarschaftsfest am Sonntag, 23.Juni, möchte sich der Verein bei allen Familien, Nachbarn und Vereinsmitgliedern für ihre Treue und Unterstützung bedanken. Von 10 bis 18 Uhr gibt es im Jahnstadion zahlreiche Angebote für Groß und Klein. Mit Hüpfburg, Wasserrutsche, Kinderschminken, dem Neusser Spielemobil, Rollenrutsche und vielem mehr kommt keine Langeweile auf, sowie mit großem Bühnenprogramm mit Tanz und Musik, Torwand und Slackline. Prominente Gäste aus der Lokalpolitik werden ebenfalls erwartet. Unter anderem wird beim Bouletunier der Bürgermeister Altbürgermeister Herbert Napp gegen Reiner Breuer antreten. Außerdem schaut Fohlen „Jünter“ vorbeischauen, das Maskottchen von Borussia Mönchengladbach.

Damit ist aber noch nicht Schluss mit den Festivitäten. Weiter geht es am Samstag, 29. Juni, um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst zum 100jährigen Bestehen der DJK Novesia in der Basilika St. Quirin, dem sich ein Empfang im Kardinal-Frings-Haus anschließt. Am Abend steigt die Geburtstagsparty im Humboldt-Gymnasium.