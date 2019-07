Diskussion in Neuss : Organspende soll Unterrichtsthema sein

Gerd Böckmann, Jürgen Brautmeier, Dilek Gürsoy, Hermann Gröhe und Konstanze Birkner (v.l.) diskutierten über das Thema Organspende. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Der Bundestag entscheidet über ein neues Organspendegesetz. Damit sich jeder eine eigene Meinung bilden kann, organisierte die Neusser CDU eine Diskussionsrunde mit Experten. Die Zustimmungslösung fand am Ende mehr Befürworter.

„Wer sich mit dem Thema Organspende nicht beschäftigt, bleibt trotzdem ein selbstbestimmter Mensch und wird nicht verstaatlicht“: In einem Satz fasste der Bundestagsabgeordnete Hermann Gröhe am Mittwochabend zusammen, was ihn an der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorgeschlagenen doppelten Widerspruchslösung stört – und warum er im Oktober im Bundestag gegen sie stimmen wird. Denn mit der Widerspruchslösung gilt jeder, der nicht klar Nein gesagt hat, nach seinem Tod automatisch als Organspender.

Wie Gröhe sah das auch eine kleine Mehrheit in einem leider überschaubaren Kreis, der am Mittwochabend auf Einladung der Neusser CDU über die anstehende Neuregelung der Organspende diskutierte. Dabei hatte Gröhe zunächst auf verlorenem Posten gewirkt, denn mit ihm auf dem Podium saßen die Herzchirurgin Dilek Gürssoy, Konstanze Birkner vom Netzwerk Organspende und Gerd Böckmann, der vor vier Jahren eine Spenderleber erhalten hat. Ohne die, so bekannte er offen, wäre er schon seit drei Jahren tot.

Info Bundestag beschließt Organspendegesetz Verfahren Der Fraktionszwang wird aufgehoben, wenn der Bundestag ein Gesetz zur Neuregelung der Organspende diskutiert. Vorschläge Zwei Gruppenanträge liegen zur Entscheidung vor. Jens Spahns doppelte Widerspruchslösung und ein Papier, das die Organentnahme von der ausdrücklichen Zustimmung des Spenders abhängig macht.

Alle drei sprachen sich für die Initiative des Gesundheitsministers aus. Weil „etwas konkret gemacht werden muss“ (Birkner), „die Chance besteht, so ein paar Spender mehr zu bekommen“ (Böckmann) und weil es im Sinne ihrer Patienten sei, wie Gürsoy sagte, die diese oft genug als Leidende erlebt, denen nur ein Spenderorgan helfen kann. Mit der Widerspruchslösung zwinge der Staat jeden dazu, sich mit dem Thema Organspende zu beschäftigen, eine Entscheidung zu treffen – und zu dokumentieren. „Wir werden vom Staat so oft genötigt, uns zu entscheiden“, sagt Gürsoy, die – ebenso wie Böckmann – in solchen Regelungen keine Einschränkung der Persönlichkeitsrechte erkennen kann. Die Anschnallpflicht sei auch so ein Fall, sagte Böckmann.

Das zeigte bei Diskussionsleiter Jürgen Brautmeier Wirkung. Er hätte erwartet, sagte der CDU-Vorsitzende im Anschluss, dass die Argumente der Befürworter der Widerspruchslösung einen allgemeinen Meinungsumschwung herbeiführen. Doch die „Probeabstimmung“, mit der er ein Meinungsbild einholen wollte, zeigte nach der Veranstaltung im Börsencafé noch deutlicher als vor Diskussionsbeginn, dass in der Zuhörerschaft Gröhes Idee einer Zustimmungslösung mehr Befürworter findet.

Dafür wurden viele Gründe vorgebracht. Mario Loebelt stellte das Selbstbestimmungrecht des Patienten an die erste Stelle. Die Politik müsse Wege aufzeigen, damit auch Angehörigen der Druck genommen wird, für ihren sterbenden Verwandten entscheiden zu müssen. Thomas Otto erklärte: „Der verstorbene ist nicht von Haus aus Materiallager. Das muss entschieden werden.“ Und Christiane Friedländer merkte an: Das Abschiednehmen von einem Sterbenden, dessen Organe danach entnommen werden, sei ein anderes. Und: „Es gibt keine Solidaritätspflicht über den Tod hinaus.“