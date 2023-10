Von Klobürsten und Porzellan-Schüsseln Zum ersten Mal im Discounter Action – Erfahrungsbericht

Doch von vorne. Kostenpflichtiger Inhalt Vor Kurzem berichtete unsere Redaktion, dass noch in diesem Jahr ein Action-Markt im Meererhof eröffnen soll. Die Vorbereitungen im ehemaligen Geschäft „All you need“ laufen bereits auf Hochtouren. Bei unseren Lesern rief die erste Ansiedlung des Discounters in Neuss zahlreiche Reaktionen hervor, darunter waren regelrechte Jubelstürme zu vernehmen. „Wird auch Zeit“, „Mega“, „Gott sei Dank“ war in der Kommentarspalte zu lesen. Emotionen, die ich persönlich mit der Eröffnung eines Discounters nicht unbedingt in Verbindung gebracht hätte. Es besteht also offenbar Nachholbedarf. Da ich einen „Action“ bislang noch nie von innen gesehen habe, wird es Zeit für einen Besuch. Was gibt es dort überhaupt zu kaufen? Ist der Hype nachzuvollziehen? Fragen, auf die ich in der nächstgelegenen Filiale in Kaarst, direkt hinter der Stadtgrenze zu Neuss, Antworten suche.