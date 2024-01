Digitalisierung in Neuss Schlechte Chancen für das „Heidelberger Modell“

Diese Prüfung ist nun erfolgt – und man wird aller Voraussicht nach auch in Zukunft beim „Neusser Modell“ bleiben. So zeige der Vergleich zu den angebotenen Dienstleistungen in der südhessischen Stadt, dass Neuss lediglich die An- und Ummeldungen bei einem Wohnungswechsel nicht online anbietet. Derzeit ist dies nur durch persönliche Vorsprache möglich. „Unter anderem weil auch die gespeicherten Daten im Chip des Ausweisdokuments geändert werden müssen“, heißt es in der Erklärung der Stadt.