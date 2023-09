Vom Glasfaseranschluss bis zum Digitalpakt Digitalisierung an Neusser Schulen geht voran

Eine wichtige Voraussetzung ist der Glasfaseranschluss an allen Schulen. Die Telekom steht kurz davor, die Arbeiten zur Schaffung symmetrischer Anschlüsse an den weiterführenden Schulen abzuschließen. Die ITK-Rheinland, einer der größten IT-Dienstleister für Kommunen in NRW, wird nach Beschaltung der Leitung durch die Telekom die Verbindung zum pädagogischen Netzwerk der Schule herstellen. Doch auch im Rahmen des Förderprogramms „Digital Pakt NRW“ sind bereits erste Erfolge zu verzeichnen: So erfahren die Klassenzimmer der städtischen Schulen in Neuss eine „Aufwertung durch den Einsatz zeitgemäßer Präsentationstechnologie“, wie es im Sachstandsbericht heißt. Demnach wurden bislang insgesamt 533 Präsentationsmedien installiert. Es gibt jedoch Räume, in denen aufgrund der Beschaffenheit des Gebäudes eine direkte Installation nicht umgesetzt werden kann. Dort bieten sich mobile Lösungen an.