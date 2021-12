Digitalisierung an den Schulen in Neuss : Stadt besorgt iPads für alle Schüler

Bei dem nun beschlossenen Konzept fallen keine Elternbeiträge für die Geräte an. Foto: dpa/Guido Kirchner

Neuss Die Eins-zu-Eins-Ausstattung mit digitalen Endgeräten soll endlich Form annehmen. In einem Leasingmodell werden iPads für die 16.700 Schüler an städtischen Schulen angeschafft. Die umstrittene Elternbeteiligung an den Kosten ist vom Tisch. Das hat der Schulausschuss entschieden.