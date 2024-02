Digitalisierung an Neusser Schulen Braucht es eine Rückkehr zur traditionellen Bildung?

Während in Deutschland noch über die Internetversorgung an Schulen debattiert wird, gehört die Arbeit mit Laptops und Tablets für schwedische Schüler längst zum Alltag. Die skandinavischen Länder gelten allgemein als Vorreiter in Sachen Digitalisierung. Umso überraschender ist die Kehrtwende, die aktuell in Schweden stattfindet: Angesichts der neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen will die Regierung wieder mehr auf traditionelle Bildungsmethoden setzen – Stift und Papier statt Monitor und Tastatur. Forscher des Karolinka-Instituts warnen nämlich davor, dass digitale Werkzeuge das Lernen der Schüler eher beeinträchtigen als verbessern. Doch wie blicken Neusser Schulleiter und Schulleiterinnen auf diese Entwicklung?