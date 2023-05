Digitale Infrastruktur in Neuss Blinder Fleck beim Breitband-Internet

Das digitale Deutschland spürt seine Schwachstellen in den unterschiedlichen Netzen auf. Vom 27. Mai an sind auch die Neusser aufgerufen, mit einer Funkloch-App der Bundesnetzagentur Lücken in der Mobilfunkversorgung dreier großer Anbieter ausfindig zu machen. Bei der Versorgung mit schnellem Internet allerdings sind die (wenigen) Lücken schon bekannt – und zumindest eine wird sich auch dauerhaft nicht schließen lassen. „Keiner will die Versorgung des Rheinparkcenters übernehmen“, sagt Johannes Steinhauer, Betriebsleiter des städtischen Tiefbaumanagements (TMN).