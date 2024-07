Erste Sitzung unter neuer Leitung Diese Themen beschäftigen den Neusser Stadtelternrat

Mittlerweile ist es mehr als ein halbes Jahr her, dass Roman Piel und seine Stellvertreterin Nadja Gerner im Oktober 2023 die Leitung des Stadtelternrats in Neuss übernommen haben. In der Zwischenzeit ist viel passiert: Ein Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen, das für Diskussionen sorgte, ein Vorfall an der Gesamtschule Nordstadt, der Ermittlungen des Staatsschutzes zur Folge hatte, der Umzug einer ganzen Realschule und mehr. Doch auch mit Blick auf das kommende Schuljahr stehen neue Herausforderungen an. Im Rahmen der ersten Sitzung des Stadtelternrats unter neuer Leitung wurde Bilanz gezogen und über aktuelle Themen diskutiert.