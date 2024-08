Ausflug in die Niederlande Diese Strände sind von Neuss am schnellsten erreichbar

Neuss · Wer am Wochenende oder in den Ferien raus aus der Stadt möchte, kann schon in drei Stunden an der niederländischen Küste sein. Wir geben Tipps für sechs Strände, die mit dem Auto in kurzer Zeit erreichbar sind.

08.08.2024 , 11:08 Uhr

Der Strand in Harlingen ist von Neuss nur drei Stunden entfernt – für einen Tages- oder Wochenendausflug kann man schnell an der Küste sein. Foto: Welkom aan Zee