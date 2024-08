„Vorübergehend nicht besetzt“ Was passiert in der Polizei-Dienststelle in Reuschenberg?

Mit der „Schließung“ anderer Dienststellen ist nicht zu rechnen, wobei auch in Reuschenberg davon nicht die Rede sein kann, betont Suthor. Die drei Bezirksdienstbeamten, die bis auf Weiteres in der Rathauswache am Büchel 2 - 4 untergebracht wurden, seien wie gewohnt für die Bürgerinnen und Bürger da. Es habe sich also lediglich die Örtlichkeit „ein wenig verschoben“, so die Sprecherin. Zudem können sich Bürgerinnen und Bürger jederzeit an die Polizeiwache Neuss als nächstgelegene Dienststelle wenden. Die Wache an der Jülicher Landstraße 178 ist rund um die Uhr besetzt.