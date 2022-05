Diebstahl in Neuss : Seniorin im Supermarkt bestohlen

Neuss Eine Seniorin wurde beim Einkauf bei einem Neusser Discounter Opfer von Handtaschen-Dieben.

Am Montag, 23. Mai, zwischen 9:40 Uhr und 10:10 Uhr, hielt sich eine lebensältere Neusserin mit ihrem Ehemann in einem Discounter an der Straße „Am Alten Bach“ auf. Als sie etwas sperrigere Ware in ihren Einkaufswagen legen musste, hängte die Seniorin kurz ihre Handtasche an den vorderen Teil des Wagens. Im Kassenbereich fiel ihr auf, dass die Handtasche nicht mehr dort hing.