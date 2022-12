Diebstahl in Neuss Obdachloser bricht in Geschäft auf Römerstraße ein

Neuss · An einem Geschäft auf der Römerstraße ging am Montag, 19. Dezember, gegen 5 Uhr der Einbruchalarm los. Doch dieses Mal konnte der Einbrecher, wie so üblich die vergangenen Tage im Rhein-Kreis Neuss, nicht entkommen. Die Details.

20.12.2022, 13:49 Uhr

Der Mann blutete an seiner Hand und musste behandelt werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Die durch die Sicherheitsfirma alarmierte Polizei konnte bei ihrem Eintreffen zunächst eine eingeschlagene Scheibe und ein offen stehendes Fenster feststellen. Der zu diesem Fenster gehörende Raum wurde zuvor offensichtlich durchwühlt, teilte die Polizei mit. Bei genauerem Hinsehen bemerkten die Beamten dann eine Person im Gebäude, die sich dort offensichtlich unberechtigt aufhielt. Bei der Person handelt es sich um einen 39-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und nach einer ärztlichen Behandlung, seine Hand blutete leicht, zu einer Polizeiwache gebracht. Das Kriminalkommissariat 22 in Neuss übernahm die weitere Sachbearbeitung und die polizeilichen Maßnahmen. Der Mann wurde nach Prüfung von Haftgründen wieder entlassen. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde bei ihm ein Personalausweis einer anderen Person gefunden. Dieser stammt nach ersten Erkenntnissen aus einem vorherigen Diebstahl aus einem Auto. Ob der Tatverdächtige des Einbruchs auch für diese Tat in Frage kommt, ist ebenfalls Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

(NGZ)