Taschendiebe in Neuss unterwegs : Teenager und Seniorin in Neuss beklaut

Neuss In Neuss wurden am Dienstag ein Teenager und eine Seniorin Opfer von Taschendieben. Die Polizei sucht mit Beschreibung nach den Tätern, einem Mann und zwei Frauen.

Am Dienstag, 14. Juni, sind in Neuss gleich mehrere Personen Opfer von Tschendieben geworden. Gegen 15:30 Uhr, wurde ein 13 Jähriger Opfer eines Taschendiebstahls. Später schilderte er der Polizei, dass er an der Haltestelle „Stadthalle“ in Richtung Uedesheim auf einen Bus wartete und von zwei älteren Personen (Mann und Frau) angesprochen wurde. Vermutlich als Vorwand machte die ältere Frau den Jungen darauf aufmerksam, dass angeblich sein Rucksack offen sei und gab vor, diesen zu schließen.