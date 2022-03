Diebstahl in Neuss : Mutmaßliches Diebesgut in Kleingartenanlage aufgefunden

Mutmaßliches Diebesgut in Kleingartenanlage aufgefunden

Diebstahl in Neuss

Diese Schmuckkästchen stammen wahrscheinlich aus in Neuss begangenen Einbrüchen. Foto: Polizei Neuss

Ein Kleingärtner findet auf seinem Grundstück in Neuss entsorgte Schmuckkästen. Diese wurden wahrscheinlich bei Einbrüchen gestohlen.

Bereits am Samstag, 19. März, fand der Pächter einer Kleingartenanlage an der Anschrift Alte Aachener Straße mehrere Schmuckkästen auf seiner Parzelle. Die Gegenstände wurden von Unbekannten dort in den letzten zwei Wochen abgelegt und stammen nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus vorangegangenen Einbrüchen.