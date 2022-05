Diebe in Neuss : Diebe brechen neun Autos in Neuss auf

Die Täter suchten in neun Autos nach Wertgegenständen. (Symbolfoto) Foto: Berns, Lothar (lber)

Neuss In der Nacht von Donnerstag, 19. Mai, auf Freitag, schlugen Unbekannte die Scheiben von insgesamt neun Fahrzeugen an Stephanstraße, Steinhausstraße und Jostenallee in Neuss ein.

Die Täter und durchsuchten das Innere der beschädigten Fahrzeuge nach Wertgegenständen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen in den Bereichen Stephanstraße, Steinhausstraße und Jostenallee beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(NGZ)