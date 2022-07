Wiederholungstäter in Neuss : Dieb in Neuss mit dutzenden Haftbefehlen gesucht

Der Verdächtige wurde bereits in 39 Fällen per Haftbefehl gesucht. (Symbolfoto) Foto: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Neuss Die Polizei hat am Freitag, 1. Juli, einen Ladendieb aufgegriffen, der sich nicht nur in mehreren Läden bedient hatte, sondern auch noch per Haftbefehl gesucht wurde.

An der Breslauer Straße stellten Mitarbeiter eines Einkaufszentrums am Freitag den 36-Jährigen Dieb.

Die Polizei fand bei dem Verdächtigen diverses Diebesgut aus verschiedenen Läden. Doch damit nicht genug; eine Überprüfung seiner Person ergab, dass der Mann mit unglaublichen 39 Haftbefehlen gesucht wurde.

Daher war der weitere Weg vorbestimmt. Die Polizisten nahmen den Mann zunächst in Gewahrsam und führten ihn später einem Richter vor, der Untersuchungshaft anordnete. Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

(NGZ)