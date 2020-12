Literatur in Neuss : Thomas Klings Werkausgabe ist ein Ereignis

Düsseldorf/Neuss 2692 Seiten umfasst die Gesamtausgabe des Lyrikers, der auf der Raketenstation bis zu seinem Tod gelebt und gearbeitet hat. Herausgegeben wurde sie von Marcel Beyer, selbst ein mehrfach ausgezeichneter Lyriker, der Kling sehr gut kannte.

Dichter Thomas Kling wurde 1957 in Bingen geboren, er wuchs in Hilden auf, ging in Düsseldorf zur Schule. Zuletzt lebte Kling auf der Raketenstation Hombroich, wo er 2005 starb.

Kling-Gedichte sind oft regelrechte Sandwiches aus Bedeutungsebenen. Das macht ihre Lektüre nicht immer leicht, aber selbst ein oberflächlicher Blick verrät, wie allein auf weiter Flur sie sich in der lyrischen Landschaft bewegen. Niemand kann oder konnte das, was Kling konnte.

So ist es nur angemessen, dass sein enger Freund und Weggefährte Marcel Beyer, selbst Büchner-Preisträger, unter anderem auch in Neuss aufgewachsen (er war selbst als junger Lyriker 2002 der zweite Stipendiat des von Kling begründeten „Fellowship:Literatur“ der Stiftung Insel Hombroich), mit den Germanisten Frieder von Ammon, Peer Trilcke und Gabriele Wix eine umfangreiche Ausgabe der Werke Thomas Klings vorgelegt hat. Jeder der vier zeichnet als Bearbeiter eines Bandes verantwortlich.

Der in mancher Hinsicht spektakulärste, verblüffendste und auch umfangreichste ist aber der von Frieder von Ammon herausgegebene vierte Band. Er enthält die gesammelte Prosa Thomas Klings von 1974 bis 2005. Die Jahreszahl 1974 deutet schon an, worum es geht: Hier finden sich früheste Texte des gerade erst 17-jährigen Autors, die an teils entlegenen Orten publiziert wurden. Und, wie Frieder von Ammon richtig feststellt: Man findet in den frühen Reiseberichten, Rezensionen und Kinokritiken bereits „den ganzen Kling in einer Nussschale“ – seinen beißenden Witz, die Polemik, die Geschliffenheit des Ausdrucks.