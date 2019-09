Ausstellung auf der Raketenstation Neuss : Fundstücke werden zu Kunststücken

Hombroich In der Skulpturenhalle auf der Raketenstation werden Arbeiten des 2010 gestorbenen Bildhauers Bernd Lohaus gezeigt.

Natürlich kannte Thomas Schütte ihn. Aber nicht so gut, dass er zum Beispiel wusste, dass der 2010 gestorbene Bildhauer Bernd Lohaus ein Schüler von Joseph Beuys war. Ohnehin betont der Düsseldorfer Künstler und Gründer der Thomas-Schütte-Stiftung, dass er dieses Mal „nur“ für die Organisation der neuen Ausstellung in der stiftungseigenen Skulpturenhalle auf der Raketenstation ist. Kurator der Schau und überhaupt auch Initiator ist der langjährige und enge Schütte-Begleiter Dieter Schwarz.

Der Schweizer Autor – bis 2017 war er Direktor des Kunstmuseums Winterthur – ist Schütte nicht allein nicht durch seine Mitgliedschaft im Kuratorium der Stiftung verbunden, sondern hat ihm in der Regel auch bei vielen bisherigen Ausstellungen zur Seite gestanden. Nun aber hat er nach den Worten Schüttes nicht nur den Kontakt zu den in der Region noch lebenden Verwandten des in Düsseldorf geborenen Lohaus hergestellt, er hat auch aus diesem Umfeld etliche Werke bekommen, die nun in der Skulpturenhalle zu sehen sind.