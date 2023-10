Probleme vor Weihnachten Neusser Tafel kämpft mit Personalnot

Corona, die Inflation und zu wenig freiwillige Unterstützer – Kostenpflichtiger Inhalt das Jahr 2023 war auch aus Sicht der Neusser Tafel ein schwieriges. „Wir versorgen im Moment rund 600 Familien pro Woche“, fasst Rebecca Schuh, die Vorsitzende der Neusser Tafel, die Lage zusammen. Das seien deutlich mehr als noch vor ein paar Jahren. „Die Zahlen sind sprunghaft angestiegen“, so Schuh. Grund dafür seien vor allem auch Bedürftige, die wegen der zahlreichen Kriege und Krisen nach Deutschland geflohen sind. Das zeige sich auch bei den Lebensmitteln. „Wir mussten anfangen, vorgefertigte Körbchen zu packen, die Kunden können sich also nicht ganz frei aussuchen, was sie haben wollen.“ Das würde zwar einigen missfallen, „aber nur so können wir dafür sorgen, dass jeder etwas abkriegt“, sagt Schuh.