Bundestagswahl in Neuss : Briefwähler-Anzahl wird sich verdoppeln

Neuss Statt 29 wird es im September zur Bundestagswahl im Neusser Stadtgebiet 43 Briefwahllokale geben. Und auch die Zahl der Wahlhelfer wird aufgestockt. Was man dazu wissen muss.

Am 26. September ist Bundestagswahl. Diese Wahl während einer Pandemie zu organisieren, bedeutet für die Verwaltungen der Kommunen einen erheblichen organisatorischen Mehraufwand: Vielerorts wird damit gerechnet, dass mehr als die Hälfte der Bürger per Brief ihre Stimme abgeben wird. So auch in Neuss. Auf Anfrage unserer Redaktion heißt es von der Stadt: „Wir rechnen ebenfalls mit einem deutlich erhöhten Briefwahlanteil von um die 60 Prozent.“