Polizei im Rhein-Kreis Neuss : Neue Lasertechnik für die Polizei

Rhein-Kreis Ein 80.000 Euro teurer 3D-Scanner unterstützt das Team der Zentralen Verkehrsaufnahme im Rhein-Kreis bei seiner Arbeit. Mit neuester Technik kann der Unfallort dokumentiert und digitalisiert werden – und das relativ schnell.

Der kastenförmige Apparat der Firma Favo steht auf einem Stativ, in knapp zwei Meter Höhe, und erstellt eine Punktwolke und zusätzlich Fotoaufnahmen des Unfallorts, die über eine Software zusammengesetzt werden. In Betrieb dreht sich das Gerät samt rotierendem Spiegel in der Mitte um die eigene Achse „Wenn das Gerät läuft, braucht es drei bis zehn Minuten – je nachdem, wie hochauflösend die Aufnahmen sein sollen“, erklärt Udo Strerath von der Zentralen Verkehrsaufnahme. Mindestens an vier Positionen mit Abstand von 20 Metern wird der 3D-Laserscanner am Unfallort aufgestellt – manchmal öfter. „Und dennoch ist es schneller, als das Monobildverfahren, da wir nicht darauf warten müssen, bis die Unfallstelle geräumt ist“, so Strerath.

Bisher nutzen die Experten der Zentralen Verkehrsunfallaufnahme die Technik noch parallel zum Monobildverfahren. In zwei Monaten soll der Scanner als primäres Werkzeug zur Unfallaufnahme im Rhein-Kreis eingesetzt werden. Noch stehen aber Schulungen des Herstellers an, die die tiefgreifende Nutzung der mitgelieferten Software vermitteln. Denn eben dort – also am Computer – geschieht die Auswertung der dokumentierten Daten: Die Punktwolken – das sind viele eingescannte Punkte in einem Raum, mit denen ein präzises Bild des Unfallorts darstellt werden kann – der verschiedenen Messpunkte werden übereinandergelegt. Das geschieht automatisch, da der Scanner ein GPS-Modul besitzt. In der so erzeugten 3D-Aufzeichnung des Unfallortes (samt Vogelperspektive) kann der Software-Anwender sich frei bewegen, verschiedene Blickwinkel einnehmen, Distanzen messen und an Beweisstellen heranzoomen. Somit können auch im Nachhinein noch Messdaten erhoben werden, die bei der Unfallaufnahme selbst nicht direkt gemessen wurden, aber bei der Aufklärung zum Unfallhergang nützlich sind.