Konzert in Neuss : Eine Fülle schöner Musik für das Klavier

Die armenische Pianistin Ani Ter-Martirosyan (31) ist dem Neusser Lukaskrankenhaus eng verbunden. Schon in jungen Jahren spielte sie in der Kapelle des Rheinland-Klinikums, damals als begabte Schülerin des Kölner Klavierprofessors Pavel Gililov. Anschließend studierte sie an der Musikhochschule in Düsseldorf bei Barbara Szczepanska und schloss dort 2016 mit Auszeichnung ab.