Almut Patt kandidiert für die CDU : Neusserin tritt zur OB-Wahl in Chemnitz an

Neuss/Chemnitz Die CDU setzt auf Almut Patt als Kandidatin für das Amt der Oberbürgermeisterin. Sie trifft auf acht Mitbewerber. Bei der Kommunalwahl vor einem Jahr holte ihre Partei knapp das beste Ergebnis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bärbel Broer

In Neuss geboren, in Meerbusch aufgewachsen, in Düsseldorf aufs Gymnasium gegangen und seit nunmehr 30 Jahren fest verwurzelt in Sachsen: Almut Patt, geborene Salzmann, erlebt derzeit hektische Tage in Chemnitz. Denn die 52-jährige Juristin und Fachanwältin für Familienrecht möchte am Sonntag, 20. September, Oberbürgermeisterin von Chemnitz werden.

In die CDU trat Patt 2003 ein, zuvor war sie bereits während ihres Studiums Stipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie ist Mitglied des Landesparteigerichts Sachsen und seit 2009 Stadträtin in Chemnitz.

Almut Patt will in Chemnitz Oberbürgermeisterin werden. Foto: CDU Chemnitz

„Seit 30 Jahren ist Chemnitz meine Heimat, aber dem Rheinland bin ich immer noch sehr verbunden“, so Patt gegenüber der NGZ. Regelmäßig besuche sie ihre Eltern, die inzwischen in Düsseldorf leben, sowie Freunde und Bekannte im Rhein-Kreis. Nach Chemnitz kam Almut Patt im Rahmen ihres Referendardienstes. Im Sommer 1995 trat sie in die Kanzlei Patt Rechtsanwälte ein und ist dort seit 2003 Sozia.

Ihr Mann Peter Patt, mit dem sie vier Kinder hat, ist seit 2004 für die CDU Mitglied im Sächsischen Landtag. „Politik spielt schon eine große Rolle in unserem Leben“, so Almut Patt. Aber ebenso ihr Engagement in kirchlichen Organisationen, Kulturvereinen und Familienorganisationen.

Auf die Frage, wie sie ihre Chancen bei der OB-Wahl in Chemnitz beurteilt, sagt Patt: „Es gibt insgesamt neun starke Kandidaten, die antreten. Wie meine Chancen stehen, überlasse ich den Wählern.“

In Chemnitz regierte die vergangenen 28 Jahre die SPD. Die bisherige Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig tritt nach 14 Jahren nicht mehr an. Bei der Kommunalwahl 2019 wurde allerdings die CDU mit 19,96 Prozent der Stimmen stärkste Partei, gefolgt von AfD und Linke.

„Chemnitz hat stürmische Zeiten hinter sich“, weiß Patt und spricht damit die Auseinandersetzungen vor zwei Jahren an, bei denen ein Mann durch Messerstiche tödlich verletzt und zwei weitere Menschen schwer verletzt wurden. „Doch Chemnitz ist erheblich mehr als Krawalle.“ Patt hofft, dass die drittgrößte Stadt Sachsens dies auch international zeigen könne. Zum Hintergrund: Chemnitz hat sich beworben, 2025 Kulturhauptstadt Europas zu werden. Ende Oktober wird die europäische Jury ihre Entscheidung bekanntgeben.