Kostenpflichtiger Inhalt: Kritik von der Wirtschaftsförderung : Die Neusser Furth wird Parkplatz für Flugreisende

Foto: Christoph Kleinau 5 Bilder Die Furth wird Parkplatz für Flugreisende.

Neuss Der Parkdruck rund um den Düsseldorfer Flughafen ist so groß geworden, dass die Anbieter von Park-Services sogar bis in die Neusser Nordstadt ausweichen. An drei Stellen in der Nordstadt nutzen Parkdienste Gewerbeflächen, um Autos abzustellen.