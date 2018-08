Die Neusser Kirmes 2018 im Test

Neuss Actionhelden aus Hollywood lassen ihre Stunts von Profis machen. So etwas kommt für die Helden auf der Neusser Kirmes nicht in Frage. Die NGZ hat Vorarbeit geleistet und eine Auswahl der spektakulärsten Fahrgeschäfte getestet.

Predator Fahrgeschäfte, bei denen man einen Schulterbügel anlegen muss, bedeuten generell nichts Gutes. Denn die erweisen sich meist als eher ungemütlich. Der „Predator“ gehört dazu. Auch die „Danger“-Schilder beruhigen die Gemüter vor Beginn der Fahrt nicht unbedingt. Doch Test ist Test, also los! Zu Beginn der Fahrt steigen die im Kreis angeordneten Gondeln langsam nach oben. So weit so angenehm, doch dann dreht sich die Maschinerie immer schneller. Als die Passagiere in sämtliche Himmelsrichtungen über Kopf durch die Luft geschleudert werden, bedankt man sich tief und innig beim Erfinder der Schulterbügel.