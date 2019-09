IHK Mittlerer Niederrhein : Neue Mitglieder in der IHK-Vollversammlung

Neue Mitglieder in der IHK-Vollversammlung

Neuss Die Geschäftsführer Reinhard Van Vlodrop und Timm Wiegmann sind in das Gremium eingezogen.

In der jüngsten Sitzung der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hat IHK-Präsident Elmar te Neues zwei neue Vollversammlungsmitglieder vorgestellt.

Für Berthold Cremer von der Mühlhäuser GmbH in Mönchengladbach ist Reinhard Van Vlodrop, Geschäftsführer der EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein GmbH in Viersen, nachgewählt worden. Cremer war altersbedingt ausgeschieden.

Außerdem ist Timm Wiegmann, Geschäftsführer der Alberdingk Boley GmbH in Krefeld, in das höchste Gremium der IHK nachgerückt. Er wird künftig den Platz von Iris Zemzoum einnehmen. Sie war bis März Geschäftsführerin der Janssen-Cilag GmbH in Neuss.