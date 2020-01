Politik in Neuss : Grüne wollen „zweite Kraft“ werden

Politik in Neuss

Neuss Beim Neujahrsempfang im RLT zeigten sich die Parteivertreter selbstbewusst.

Am Samstag hatten die Grünen Bündnis 90 zu einer feierlichen Einstimmung auf das neue Jahr ins Landestheater geladen. Zu Gast waren, natürlich, Parteigenossen und Bürger. Weniger selbstverständlich erschien, dass auch die politischen Mitbewerber mit von der Partie waren. Rundum war zu hören, dass sich dort durchaus eine Neusser Besonderheit zeigte, denn trotz harter Auseinandersetzungen „in der Sache“ überrascht der persönliche Umgang mit seinem gepflegten Format.

„Unsere Ideen stoßen heute in der Wirtschaft auf Resonanz“, sagte Susanne Benary, ihres Zeichens Sprecherin der Grünen im Rat der Stadt. „Und wir finden uns in anderen Parteiprogrammen wieder.“ Simon Rock, Sprecher im Kreisverband, appellierte an politische Mitbewerber, „miteinander zu sprechen“ und sah voraus, „dass wir anstelle der SPD zweite Kraft im Kreis werden“. Da setzte Grünen-Stadtrats-Spitzenkandidat Michael Klinkicht noch kräftig eins drauf: „Wir stehen im Wettstreit mit der CDU!“