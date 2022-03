Mobilität : Die Grünen starten eine Fahrrad-Demo in Neuss

Neuss Mit der Aktion, die bis nach Mönchengladbach führt, soll für eine zeitnahe Umsetzung des gesamtregionalen Radverkehrskonzepts Rheinisches Revier geworben werden.

Die Grünen im Rhein-Kreis Neuss laden für Samstag, 2. April, 10.30 Uhr, zu einer Fahrraddemonstration nach Neuss ein. Gemeinsam möchte man auf den notwendigen Bau von Radschnellwegen im Rheinischen Revier aufmerksam machen. Die Demo startet in Neuss an der Niederstraße 38.

Nach einer Ansprache der Landtagskandidaten der Grünen, Susanne Benary (Neuss) und Simon Rock (Jüchen, Korschenbroich, Kaarst und Meerbusch), sowie von Heribert Adamski (ADFC) geht die Demonstration entlang eines potenziellen Radschnellwegs von Neuss über Büttgen und Korschenbroich nach Mönchengladbach. Die Teilnehmer treffen gegen 13.30 Uhr in Mönchengladbach an der Krichelstraße (Nähe Hindenburgstraße) auf die Grünen aus dem Kreis Heinsberg und deren Landtagskandidaten Paul Mank. Die beiden Kreisverbände werden in Mönchengladbach von dem dortigen Grünen-Sprecher Thomas Diehl empfangen. An dem Aktionstag nehmen außerdem noch die Grünen aus dem Rhein-Erft-Kreis teil.