Fotos Die Eucharistie im „Daumenkino“ mit dem Neusser Oberpfarrer

Am Gründonnerstag, dem Tag des letzten Abendmahls, hat Jesus Christus die Eucharistiefeier eingesetzt. Sie ist Bestandteil jeder Heiligen Messe. Andreas Süß, Oberpfarrer an St. Quirin in Neuss, erläutert die einzelnen Schritte bei dieser Wandlung – und erklärt auch, was die Gemeinde nicht laut zu hören bekommt.

Der Priester feiert die Heilige Messe nicht in Alltagskleidung, sondern trägt ein Schultertuch, Albe und Messgewand. Damit macht er deutlich, dass er stellvertretend für Jesus Christus in der Liturgie handelt und spricht. Es gibt verschiedene liturgische Farben. In der Fastenzeit ist das Violett, die Farbe der Buße, Umkehr und Erneuerung.