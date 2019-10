Klassische Musik in Neuss : Konzert mit chinesischer Laute

Neuss Die Deutsche Kammerakademie eröffnet ihre Saison im Zeughaus.

Ungewöhnliche Instrumente in einem klassischen Konzert verlangen nach ungewöhnlichen Musikern. So kommt das Publikum der Deutschen Kammerakademie (DKN) schon beim ersten Abo-Konzert der neuen Saision im Zeughaus in den Genuss, die chinesische Laute Pipa und die Solistin Ya Dong kennenzulernen.

Zusammen mit Ya Dong wird der Oboist Christian Wetzel die Uraufführung „Arka“ des Komponisten Bernd Franke spielen. Nach neun Jahren als Solooboist beim Nationaltheaterorchester Mannheim erhielt Wetzel 1997 an der Musikhochschule Leipzig seine erste Professur und kümmert sich seitdem intensiv und erfolgreich um den internationalen oboistischen Nachwuchs. 2008 wurde er an die Musikhochschule Köln berufen. Dazu unterrichtet er auf zahlreichen Meisterkursen in der ganzen Welt und als Gastdozent an so bedeutenden Musikinstituten wie etwa der „Royal Academy of Music“ in London, der Julliard‑School in New York oder der Wiener Musikhochschule.