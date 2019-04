Beratungskursus in Neuss : Führerschein weg! Und jetzt?

Neuss Die Caritas Neuss bietet einen Beratungskursus für Kraftfahrer an, denen aufgrund von Alkohol oder Drogen am Steuer ihr Führerschein entzogen wurde – und die nun zur MPU müssen.

Der Verlust des Führerscheins wiegt schwer und lässt die Frage im Raum stehen, wie es weiter geht. Für diese Frage bietet die Caritas einen Beratungskursus an: Hilfe nach Führerscheinentzug. Dieses Angebot richtet sich an Suchtmittelauffällige Fahrer, die sich einer MPU unterziehen müssen, oder sich bereits einer unterzogen haben, und eine negative Beurteilung erhalten haben.

Die Teilnehmer sollen ihr Suchtverhalten reflektieren und das richtige Werkzeug an die Hand bekommen, um langfristig mit den Problemen von Suchterkrankungen umzugehen. „Vorbereitungen auf die MPU bieten viele Anbieter an, aber bei uns legen wir Wert auf Langzeithilfe“, betont Günter Faßbender, Gesprächspsychotherapeut und Kursleiter, auch nach bestandener MPU sollen Rückfälligkeiten verhindert werden. Der Kursus findet an sechs Abenden in Gruppen mit bis zu zwölf Teilnehmern statt, Kostenpunkt: 350 Euro. Anmeldung und weitere Informationen unter fachambulanz@caritas-neuss.de oder der Telefonnummer 02131 889170.