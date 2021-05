Für Bewohner von Pflegeheimen : Mit der Rikscha durchs Neusser Stadtgebiet

Eine Tour an der frischen Luft durch die City gefällig? Das will die Neusser Bürgerstiftung für Heimbewohner mit den Rikschas ermöglichen. Foto: Carsten Hintz

Neuss Die Bürgerstiftung Neuss möchte Bewohnern von Pflegeheimen mit Rikscha-Touren mehr Teilhabe ermöglichen. Im September soll die erste startklar in Grimlinghausen stehen. Gesucht werden jetzt Piloten.

Von Anneli Goebels

„Radeln ohne Alter“ ist ein Netzwerk, das 2012 in Kopenhagen gegründet wurde und mittlerweile längst auch in deutschen Städten bekannt ist. 50 Standorte gebe es, sagt Bärbel Kremers-Gerads von der Neusser Bürgerstiftung – und nun auch einen in Neuss. Ziel der Bewegung ist es, ältere Menschen, die selbst nicht mehr mobil sind, wieder teilhaben zu lassen, an schönen Orten, an der Natur oder eben einfach an Stätten, Ortsteilen, Straßen, die sie einmal gut gekannt, aber vielleicht Jahre nicht gesehen haben. Dorthin sollen sie natürlich nicht selber radeln, sondern werden kutschiert, in einer gemütlichen Rikscha mit Dach geschützt vor Wind oder Regentropfen.

Solch ein Gefährt will die Bürgerstiftung nun anschaffen. Erst einmal nur eins, weil es auch teuer ist, nämlich um die 10.000 Euro. Über die Hälfte des Betrags hat die Bürgerstiftung bereits zusammen, und Wolfgang Steinert von der zuständigen Arbeitsgruppe ist optimistisch, dass mit Hilfe von Sponsoren auch noch der „Rest“ dazukommt. Möglichst bald, denn im September soll die erste Rikscha im Neusser Stadtgebiet ihre Runden drehen.

Info Bürgerstiftung sucht Ehrenamtler Wer Wer Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit als zukünftiger Rikscha-Fahrer hat, kann sich unter 02131 4064737 oder info@bürgerstiftung.de melden. Donnerstags ist das Büro der Stiftung an der Sternstraße 54 in Neuss von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Auch dort können sich Interessenten melden. Was Für Sponsoren, die sich an der Anschaffung von Rikschas beteiligen wollen, soll die Möglichkeit bestehen, an den Fahrzeugen zu werben.

Der Plan: Jeweils eine Rikscha gehört zu einem oder mehreren Altenheimen. Die erste wird an das St.-Josef-Altenheim im Grimlinghausen und das St. Hubertusstift in Reuschenberg „angedockt“. Das hat auch einen ganz pragmatischen Grund, denn Monique Abeels von der Bürgerstiftung hat in Grimlinghausen eine Garage, in der die Rikscha geparkt werden kann. Denn allein mit der Anschaffung, so Steinert, sei es ja nicht getan. Auch an einen sicheren Abstellort sowie an die regelmäßige Wartung müsse man denken.