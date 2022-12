ÖPNV in Neuss Die letzte Linie bekommt City-Anschluss

Bislang war die Linie 857 der städtischen Verkehrsbetriebe – im Gegensatz zur Regionalbuslinie – die einzige, die nicht über die Bustrasse führt, also nicht an die Innenstadt angebunden ist. Die Wagen pendelten vielmehr zwischen Görresstraße und Hauptbahnhof und machten unterwegs am Hauptfriedhof oder dem Herrmannsplatz Halt. Das war schon eine Verbesserung gegenüber der Zeit, als die Linie nur von Taxibussen bedient wurde, gerade den Menschen rund um die Klever Straße aber zu wenig. Sie wandten sich deshalb an die Politik. Mit Erfolg.