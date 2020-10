Diamanthochzeit in Neuss : Beim Schützenfest hat es gefunkt

Neuss Seit 60 Jahren sind Helene und Josef Meller verheiratet. Das Neusser Ehepaar blickt nun auf glückliche Jahre zurück und wünscht sich Urenkel.

Josef Meller, gebürtiger Düsseldorfer, arbeitete 50 Jahre lang in einem Handelsunternehmen an der Düsseldorfer Königsallee, Helene Meller war Friseurin in der Neusser Innenstadt. „Während Mutter sich um die Kinder kümmerte und leidenschaftlich ihr Haus und ihren Garten pflegte, war Vater viele Jahre Mitglied der Further Hubertusschützen“, sagt Birgit Flade. Außerdem war er Gründungsmitglied der „Further Jungschützen“ und spielte im Weißenberger Fußballverein. Gemeinsam mit ihren Kindern ging das Paar gerne auf Reisen, am liebsten nach Südeuropa.