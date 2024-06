Diakonie im Rhein-Kreis Neuss Die „Schmetterlings-Kita“ feiert Jubiläum

Eröffnet wurde die Einrichtung 1973 unter der Leitung von Gerlinde Ehlert. Zuvor hatte Albrecht Luther, Pfarrer an der Friedenskirche in Norf, 1969 mit Unterstützung der Gemeinde das Evangelische Jugend- und Sozialwerk gegründet, dessen vordringlichste Aufgabe der Betrieb eines Kindergartens sein sollte. Während der Bau des „Schmetterlings-Kindergarten“ – der Grundriss erinnert an das Insekt - an der Emsstraße bereits begonnen hatte, wurden die Kinder wochentags im ausgeräumten Kirchenraum am Wisselter Weg betreut. Inzwischen gehören die Kita und Familienzentrum Emsstraße zur Diakonie im Rhein-Kreis Neuss.