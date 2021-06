Kundgebung in Neuss : Rote Hand für den Mieten-Stopp – DGB-Protestaktion am Rathaus

Neuss In keiner Großstadt ist die Mietbelastung im Vergleich zum Einkommen größer als in Neuss. Darauf machte schon vor zwei Jahren das Aktionsbündnis „Wir wollen wohnen!“ aufmerksam. Jetzt greift der DGB das Thema Mieten neu auf – und formuliert eine Forderung Richtung Bundesregierung.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) setzt sich nicht nur für höhere Löhne und Gehälter ein. Am Samstag waren es hohe Mieten und Mietnebenkosten, die in 85 Städten Gewerkschafter auf die Straße trieb. Dort wollten sie darauf aufmerksam machen, dass knapp 60 Prozent der Mieter mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für die Netto-Miete zahlen müssen – und das bei weiter steigenden Nebenkosten. Von der künftigen Bundesregierung fordert der DGB deshalb einen sechsjährigen Mieten-Stopp, um in dieser Zeit den Bau von Sozialwohnungen voranzutreiben.

Udo Fischer, Vorsitzender des DGB-Kreisverbands, konnte bei der Kundgebung vor dem Rathaus nur ein Versprechen nicht einlösen: Er wollte Bürgermeister Reiner Breuer symbolisch sein letztes Hemd überreichen, aber das hatte seine Ehefrau schon in die Altkleidersammlung gegeben. So dokumentierten Plakate, auf denen eine rote Hand zum Stopp-Signal erhoben ist, das Anliegen des DGB. „In Neuss fehlen mehr als 10.000 Sozialwohnungen“, gab Fischer zu Protokoll. Er räumte aber ein, dass in Neuss namentlich durch den Bauverein mehr sozial geförderter Wohnraum entsteht als in anderen Städten. Auf der anderen Seite habe sich aber die Zahl der Sozialwohnungen seit 2005 halbiert.